Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor, Tokat Belediye Plevnespor'a 1-0 yenilerek elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor, kendi evinde Tokat Belediye Plevnespor'u ağırladığı maçta 1-0 yenilerek kupaya veda etti. Genç oyunculardan oluşan Fethiyespor, gol atamayınca mağlubiyeti engelleyemedi.

Ziraat Türkiye Kupası tek maç usulü yapılan 3. Tur Eleme mücadelesinde kendi evinde Tokat Belediye Plevnespor'u ağırlayan Fethiyespor, Muhammed'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenilince, kupaya veda etti. Tamamen genç oyuncularıyla rakip karşısında mücadele veren, Fethiyespor gol yollarında etkili olamayınca kendi evi ve seyircisi önünde 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada İsmail'in ortaladığı topa Muhammet kafayı vurdu. Top üst direkten dönüp kaleci Anıl'ın kucağında kaldı.

16. dakikada Mehmet Batuhan tek başına ceza alanına girdi. Kaleci Anıl ile karşı karşıya kaldığı anda vurdu. Anıl, topu ancak çelerken, dönen topa Mustafa vurdu. Anıl, bu vuruşu da kornere çelerek gole izin vermedi.

30. dakikada Aykut'un pasını Berkay, ceza alanı dışından vurdu. Kaleci Ebubekir, topu kornere çeldi.

37. dakikada Fethiyespor baskısında Doğukan, topu kalecisine geri pas yaparken, top kale direğinin yanından kornere gitti.

55. dakikada Özcan'ın ortaladığı topa Burak, iyi yükselerek vurdu. Top direğin üstünden dışarıya gitti.

65. dakikada Tokatspor'un korner atışından gelen top ceza alanını karıştırdı. Top Fethiyespor'lu oyuncunun eline çarpınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhammed, topu ağlara gönderdi. 0-1

74. dakikada Doğukan, soldan ceza alanına girdi. Topu altı pasa çıkardı. Muhammed topu üsten dışarıya attı.

76. dakikada Özcan, sıfıra indiği anda ortaladı. Furkan, yerden sert vurdu. Kaleci Ebubekir, kaleye giden bu topu güçlükle çıkardı.

83. dakikada ceza alanına sol kanattan ortalanan top, kafalardan sekti. Özcan, önüne düşen topa sert vurdu. Kaleci Ebubekir, gole izin vermedi.

Stat: Fethiye

Hakemler: Emre Küçük, Berat Binbir, Hasan Genç

Fethiyespor: Anıl Demir, Mehmet Sacit, Mert (Dk. 59 Cihan), Çağan, Burak Albayrak, Berkay, Ömer Mert (Dk 46 Berat), Aykut (Dk 59 Burak Özduman), Özcan, Sezer, Furkan

Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir, Muhammed, Mustafa (Dk 87 Muhsin), Doğukan, Furkan, Abdulkadir, Artun, Özgür, Mehmet Batuhan (Dk 62 Anıl), İsmail Can (Dk 87 Yücel), Batuhan Yılmaz (Dk 79 Burak)

Goller: Dk. 65 Muhammed (P.) (Tokat Belediye Plevnespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Mert, Dk 72 Çağan Kayra (Fethiyespor) - MUĞLA