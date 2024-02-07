Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda RAMS Başakşehir, Hatayspor'u seri penaltı atışları sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda RAMS Başakşehir, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta Hatayspor'u seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Hodzic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Massanga Matondo'nun sağ çaprazdan uzak direğe yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
81. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine yaptığı ortaya altıpasın gerisinde yükselen Emirhan İlkhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
90+5. dakikada Strandberg'in pasında topla buluşan Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sol tarafından uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı kurtardı.
102. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün ortasında altıpasın içinden Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Bekaj topu kornere çeldi.
108. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Piatek'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
115. dakikada sol taraftan ceza sahası içine gönderilen taçta kaleci Deniz'in müdahalesinden sonra Lima topu ıskaladı. Arka direkte topla buluşan Rivas'ın arka direğe aktardığı pasa kale önünde Strandberg'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı.
120+1. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Massanga Matondo'nun ceza sahası içinde kafa vuruşunda topun Ba'nın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde penaltı kararı iptal edildi.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Murat Temel
Başakşehir: Deniz Dilmen, Kemen (Onur Ergün dk. 77), Ba, Opoku, Lima, Abeid (Duarte dk. 76, Piatek dk. 100), Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 77), Serdar Gürler ( Deniz Türüç dk. 76), Aleksic (Figueiredo dk. 87), Emirhan İlkhan, Keny
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş, Josef de Souza
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı (Kilama dk. 112), Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Cemali Sertel (Ghoulam dk. 85), Boudjemaa (Görkem Sağlam dk. 46), Massanga Matondo, Fernandes (Strandberg dk. 46), Hodzic (Dele-Bashiru dk. 74), Rivas, Dadashov (Doğukan Sinik dk. 90+1)
Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Cengiz Demir
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Keny (dk. 23) (Başakşehir), Massanga Matondo (dk. 58) (Hatayspor)
Penaltılar:
Atanlar: Figueiredo, Berkay Özcan, Opoku (Başakşehir), Massanga Matondo, Doğukan Sinik (Hatayspor)
Kaçıranlar: Piatek, Deniz Türüç (Başakşehir), Rivas, Görkem Sağlam, Strandberg (Hatayspor)
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Opoku, Lima (Başakşehir), Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam, Doğukan Sinik (Hatayspor) - İSTANBUL