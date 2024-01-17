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Ziraat Bankkart, Olympiakos'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 yenerek 6'da 6 yaparak lider olarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Ziraat Bankkart, adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Maria de las Olas Machin Rodriguez (İspanya)

Ziraat Bankkart: Matthew Anderson, Wouter Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Oreol Camejo (Berkay Bayraktar (L) Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Olympiacos: Alen Pajenk, Tincek Stern, Bonatto Guazelli, Rafail Koubentakis, Dragan Travica, Salvador Hidalgo, Dmitros Tziavras (L)

Setler: 25-22, 25-17, 25-18

Süre: 96 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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