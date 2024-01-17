Üye Girişi
Haberler

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Olympiakos'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Ziraat Bankkart, adını çeyrek finale yazdırdı. Kırmızı beyazlılar, tarihinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele edecek.

İSTANBUL, -

SALON:  TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER:  Kenneth Aro, Maria Rodriguez

ZİRAAT BANKKART:  Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun)

OLYMPIAKOS:  Pajenk, Stern, Hidalgo, Guazzelli, Travica, Koumentakis (Tziavras, Zoupani, Dalakouras)

SETLER:  25-22, 25-17, 25-18

SETLER: 96 dakika

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Ziraat Bankkart, adını çeyrek finale yazdırdı. Kırmızı beyazlılar, tarihinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Yunanistan voleybol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

18 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 18 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar Mira kimdir? Kızıl Goncalar Mira Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Zeynep kimdir? Kızıl Goncalar Zeynep Tezel gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Birgül kimdir? Kızıl Goncalar Birgül Tezel gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Seçkin kimdir? Kızıl Goncalar Seçkin Özarslan gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Hande kimdir? Kızıl Goncalar Hande Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? 18 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar Suavi kimdir? Kızıl Goncalar Suavi Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? 18 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar Hasna kimdir? Kızıl Goncalar Hasna Güneş gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Naim kimdir? Kızıl Goncalar Naim Tezel gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Beste kimdir? Kızıl Goncalar Beste Özdemir Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? 18 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kızıl Goncalar Sadi kimdir? Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title