Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Olympiakos'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

İSTANBUL, -

SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Kenneth Aro, Maria Rodriguez

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun)

OLYMPIAKOS: Pajenk, Stern, Hidalgo, Guazzelli, Travica, Koumentakis (Tziavras, Zoupani, Dalakouras)

SETLER: 25-22, 25-17, 25-18

SETLER: 96 dakika

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Ziraat Bankkart, adını çeyrek finale yazdırdı. Kırmızı beyazlılar, tarihinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele edecek.