Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı asansör pozlarıyla gündem oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflar, takipçilerini ikiye böldü. Güneş'in paylaşımlarına bazı takipçileri övgüler yağdırırken, bazıları eleştiri yöneltti.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, hem sportif başarıları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı asansör pozları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gönderileri arasına girdi.

"AYNAM TARAFINDAN KONTROL EDİLEN FİLM RULOSU"

Güneş, mini etekli pozlarını "Aynam tarafından kontrol edilen film rulosu" notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderi, takipçileri arasında tartışma yarattı.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ünlü voleybolcuya övgüler yağdırırken, bazı takipçiler eleştiride bulundu. Paylaşıma gelen yorumlar arasında; "Çok güzelsin", "Harika görünüyorsun", "Maşallah" ve "Güzelsin ama iyi giyinemiyorsun", "Asansörde fotoğraf böyle çekilmez" ifadeleri yer aldı.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Zehra Güneş, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Genç yıldız, saha dışındaki paylaşımlarıyla da hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.

İşte o paylaşımlar;

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

süper çok yakışmış mini mini güzele ne yakışmaz ki MAŞALLAH ama bağnaz yobaz kesim 1000 tane kusur bulur .

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

harikasin

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ula zaten sahada şortla görüntüleri var ya:)))

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Tiksindirici…

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

Bu yorumlar Zehra Günes icinmi yoksa benmi kafayı yedim an.satayım???

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
