Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Milli voleybolcu Zehra Güneş, hem sportif başarıları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı asansör pozları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gönderileri arasına girdi.

"AYNAM TARAFINDAN KONTROL EDİLEN FİLM RULOSU"

Güneş, mini etekli pozlarını "Aynam tarafından kontrol edilen film rulosu" notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderi, takipçileri arasında tartışma yarattı.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ünlü voleybolcuya övgüler yağdırırken, bazı takipçiler eleştiride bulundu. Paylaşıma gelen yorumlar arasında; "Çok güzelsin", "Harika görünüyorsun", "Maşallah" ve "Güzelsin ama iyi giyinemiyorsun", "Asansörde fotoğraf böyle çekilmez" ifadeleri yer aldı.

PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Zehra Güneş, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Genç yıldız, saha dışındaki paylaşımlarıyla da hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.

İşte o paylaşımlar;