Yurdun dört bir yanı sarı-kırmızı! Taraftarlar, şampiyonluk sonrası sokaklara döküldü

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da taraftalar, zaferin sevincini Türkiye'nin her tarafında coşkuyla kutladı.

KONYASPOR'U DEPLASMANDA YENDİ

Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sürprize izin vermedi ve üst üste 2., toplamda ise 24. şampiyonluğunu elde etti.

TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Galatasaray'da şampiyonluk sevinci sokaklara taştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından yurdun dört bir yanında 24. şampiyonluğu kutladı.

İşte Türkiye'nin her yerindeki coşkulu kutlamalardan görüntüler;