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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

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Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Reed 14, Perez 13, Leon Apaydın 3, Thomas 17, Bruinsma 4, Franke 21, Yesukan Onar 4, Emircan Koşut, Ata Kahraman

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Mason 15, Pecarski 9, Badzim 6, Floyd 10, Sibande 34, Berke Aygündüz 4, Oktay Güneş, İsmail Karabilen, Çağatay Özkan

1. Periyot: 14-21

Devre: 37-44

3. Periyot: 61-68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Denizli temsilcisi ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 15. kez yenildi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Büyükçekmece Merkezefendi Basketbol Sigorta Türkiye Denizli Basketbol Spor Güncel Haberler

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