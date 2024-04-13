Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Reed 14, Perez 13, Leon Apaydın 3, Thomas 17, Bruinsma 4, Franke 21, Yesukan Onar 4, Emircan Koşut, Ata Kahraman
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa, Mason 15, Pecarski 9, Badzim 6, Floyd 10, Sibande 34, Berke Aygündüz 4, Oktay Güneş, İsmail Karabilen, Çağatay Özkan
1. Periyot: 14-21
Devre: 37-44
3. Periyot: 61-68
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-76 mağlup etti.
Bu sonuçla Denizli temsilcisi ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 15. kez yenildi.