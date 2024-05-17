BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Mayıs su kesintisi saatleri!

17 MAYIS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi C4 B alt bölgesinde bulunan Dikkaldirim Mahallesi 3. Halic Sokak ve civarinda 17.05.2024 tarihinde 10.00 - 16.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Dikkaldirim Mahallesi 3. Halic Sokak ve civarinda 17.05.2024 tarihinde 10.00 - 16.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 17/05/2024 10:00 ~ 17/05/2024 16:00

Kesim Zamanı:17/05/2024 10:00

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Yıldırım İlçesi C4D21 alt bölgesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi Muhsin yazıcıoğlu bulvarı ve civarı arıza nedeniyle 17.05.2024 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 17/05/2024 10:00 ~ 17/05/2024 13:00

Kesim Zamanı:17/05/2024 10:00

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Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi 411.Sokak ve civarı arıza nedeniyle 17.05.2024 tarihinde 12:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 17/05/2024 12:00 ~ 17/05/2024 14:00

Kesim Zamanı:17/05/2024 12:00