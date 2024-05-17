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Gelinim Mutfakta kim elendi? #128105 GELİNİM MUTFAKTA elenen isim kim oldu?

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Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki elenen ismi belli oldu. Yarışmacılar arasında yaşanan rekabet sonucu elenme kararı alındı ve izleyiciler merakla bu ismi bekliyordu. Elenen isim sonunda açıklandı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta! Haftanın finalinde 4 gelin, en güzel tabağı hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin elendiği merak ediliyor. İzleyiciler, hangi gelinin yarışmaya veda ettiğini araştırıyor. Gelinim Mutfakta kim elendi? GELİNİM MUTFAKTA elenen isim kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYREĞİ KAZANDI?

Gelinim Mutfakta bugünkü en güzel ayıcık pastayı yapan gelin Arife oldu ve çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta'nın Elenen İsmi Belli Oldu

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyu en yüksek puanı toplayarak 10 bileziği kazanan gelin Damla oldu.

Gelinim Mutfakta'nın Elenen İsmi Belli Oldu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en düşük puanı toplayarak veda eden isim Arife Nur Şibik oldu.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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