Gelinim Mutfakta kim elendi? #128105 GELİNİM MUTFAKTA elenen isim kim oldu?
Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki elenen ismi belli oldu. Yarışmacılar arasında yaşanan rekabet sonucu elenme kararı alındı ve izleyiciler merakla bu ismi bekliyordu. Elenen isim sonunda açıklandı.
Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta! Haftanın finalinde 4 gelin, en güzel tabağı hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin elendiği merak ediliyor. İzleyiciler, hangi gelinin yarışmaya veda ettiğini araştırıyor. Gelinim Mutfakta kim elendi? GELİNİM MUTFAKTA elenen isim kim oldu?