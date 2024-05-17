Özyaşar Tel halka arz ne zaman? Özyaşar Tel ve Galvanizleme kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Yatırımcılar, halka arz takvimini yakından takip ediyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimlerinin açıklanması beklenirken, bir yandan da talep toplama süreci tamamlanan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin borsada işlem göreceği tarih araştırılıyor. Özyaşar Tel halka arz ne zaman? Özyaşar Tel ve Galvanizleme kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 28 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

ÖZYAŞAR TEL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Özyaşar Tel'in katılım endeksine uygun olup, olmadığı henüz belli değil.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: Hazırlanıyor...

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 26,000,000

Hisse Fiyatı: 28 TL

Bist Kodu: Henüz belli olmadı

Halka Arz Büyüklüğü: 873 Milyon TL

ÖZYAŞAR TEL NEDİR?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş., 1973 yılında, Onursal Başkanımız Ahmet Çokyaşar tarafından kurulmuştur. Şirket, başta sıcak daldırma galvanizli tel olmak üzere, tel ve tel mamulleri alanında katma değerli ürünler üretmekte, enerji, altyapı, kablo, otomotiv, yapı, tarım, mobilya, ambalaj, beyaz eşya, çevre ve güvenlik sistemleri sektörlerine hizmet vermektedir.

Özyaşar Tel, Silivri tesisinde yıllık 120 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olup, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle* birlikte modern ve ileri teknolojiye sahip tesislerinde toplam 286 bin ton** üretim kapasitesiyle sektörün önde gelen sanayi şirketlerindendir. Özyaşar Tel nezdinde 400'ü aşkın çalışan görev alırken, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri* dahil toplam 700'den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, son 3 yılda ortalama 185 milyon dolarlık geliri ile Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu içinde, başta Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da yaklaşık 70 ülkeye yaptığı ihracat ile ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer almaktadır.