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YUSUF TEKİN "cemaatçi misiniz" sorusuna ne yanıt verdi? Yusuf Tekin ne dedi, olay ne?

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YUSUF TEKİN "cemaatçi misiniz" sorusuna ne yanıt verdi? Yusuf Tekin ne dedi, olay ne? Yusuf Tekin'e yöneltilen 'cemaatçi misiniz?' sorusu gündem oldu. Tekin'in bu soruya verdiği yanıt ve konu hakkındaki detaylar merak konusu. Olayın tam olarak ne olduğu ve Yusuf Tekin'in ne dediği konusunda bilgiler araştırılıyor.

Verdiği bir röportajda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Cemaatçi misiniz?" diye soruldu. Bakan Tekin bu soruya "Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum" yanıtını verdi. YUSUF TEKİN "cemaatçi misiniz?" sorusuna ne yanıt verdi? Yusuf Tekin ne dedi, olay ne? İşte merak edilenler...

YUSUF TEKİN "CEMAATÇİ MİSİNİZ" SORUSUNA NE DEDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Nisan'da kamuoyu ile paylaştığı "yeni müfredat" olarak bilinen öğretim programlarının taslakları kamuoyunda büyük tartışma yaratı. Yeni müfredatın ardından hedef tahtasına oturtulan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili "Cemaatlere yakın" olduğu iddiaları ortaya atıldı.

AÇIKÇA SORULDU: CEMAATÇİ MİSİNİZ?

Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Bakan Tekin, Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a verdiği röportajda kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Bakan Tekin'e yöneltilen sorulardan biri de "Cemaatçi misiniz?" oldu. Bakan Tekin bu soruya, "Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum. Herkesin kaçtığı bir dönemde demokratik ve siyasi mücadele tarafında yer aldım. Erbakan Hoca'ya saygım sonsuz. Akademisyenliği seçmem onun sayesindedir" yanıtını verdi.

"ATATÜRK'Ü SEVİYOR MUSUNUZ?"

"Atatürk'ü seviyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Bakan Tekin, "O ne demek tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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