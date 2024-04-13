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Yukatel Adana Demirspor, Kayserispor ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız deplasmandaki Samsun maçına odaklanıyoruz." dedi.

Karaman, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını söyledi.

Kayserispor'un dirençli şekilde oyuna başladığını belirten Karaman, "Daha sonra oyunu kontrol ettik. 43. dakikada Emre Akbaba'nın net bir pozisyonu var. Atabilsek, içeri 1-0 girebildik." dedi.

Karaman, ikinci yarıya daha iyi giriş yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rakibimiz özellikle kendi alanında, takım halinde, takım savunmasını iyi bir şekilde yapmayı başardı. 2-3 tane de orada pozisyonlar. Kaleci Bilal bunları çok iyi çıkardı. Tebrik ediyorum onu da. Bence iyi bir maç oldu. İkinci yarı bizim üstünlüğümüzde olan, pozisyonlarımızın olduğu bir maç oldu. Aynı zamanda bu maçı yöneten hakemler, genç hakemler. Süper Lig maçı az olan hakem arkadaşlar. Onları da kutlamak lazım çünkü zor bir maçtı. Biz yukarıları yakalamayı düşünüyoruz. Kayserispor bizi yakalamayı düşünüyor. Bizim lehimize, aleyhimize, Kayseri'nin lehine yapılacak yanlış, hata iki takımı da zor durumda bırakabilirdi. Buna rağmen hakemler bence çok iyi maç yönetti. Onları da tebrik ediyorum. Burak Hoca'yı da tebrik ediyorum; antrenörlüğünü ilk yıllarında takıma katkısından dolayı. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız deplasmandaki Samsun maçına odaklanıyoruz."

Kayserispor cephesi

Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas da zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Adana Demirspor'un kaliteli bir kadrosunun olduğunu ifade eden Vukas, "Bugünkü maçta sahada ruhumuzu, mücadele gücümüzü göstermemiz gerekiyordu. Bunu ilk yarı özelinde yaptığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Pozisyonlar da ürettik ama ne yazık ki başarılı olamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Vukas, ikinci yarıda rakibin üzerlerine daha fazla geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pozisyonlar ürettiler. Son 15-20 dakika epey bir zorlandık, acı çektik ama aynı zamanda kalemizi de savunmayı bildik. Bence bugünkü maçın skoru adildi çünkü iki takımın da yarattığı pozisyonlar vardı. Bu ligde kazanılan her puanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 0-0 aldığımız puan bizi tatmin etti bir şekilde ama sadece bu beraberlikten dolayı değil, bunu özellikle ilk yarıdaki oyun şeklimizden dolayı söylüyorum. Hakikaten istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu şekilde pozitif kalmaya devam etmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA / Spor

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