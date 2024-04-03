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Yukatel Adana Demirspor, Fenerbahçe maçında basit goller yiyerek mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 4-2 mağlup olan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, basit goller yedikleri için mağlup olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, mücadelenin tempolu geçtiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin ilk yarım saatlik bölümde baskılı oynadığına dikkati çeken Karaman, "Bu bölümde bizim de çok top kaybımız vardı. 1-1'den sonra yediğimiz goller, kırılma noktaları vardı. 3-2'den sonra her an gol atabileceğimizi düşünüyorduk ama dördüncü golü yedik. Şimdi lige bir ara verilecek, bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilen hatalı goller hakkında da konuşan Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Özellikle gol yediğinde bu kadar basit gol yemeyeceksin. Bu, takımı da demoralize ediyor, kaleciyi de. Faul atışındaki topu çok rahatlıkla alabilecek bir kaleciydi. Aklı yediği golde olduğu için golü yedi. Nani atsa durum 4-3 olacaktı. Diğer kalecimiz devam etseydi farklı da olabilirdi, belki o da gol yiyebilirdi. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe'yle arada büyük fark var. Bu yüzden basit hatalar yapmamak gerekiyor. Oyunun genelinde iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum."

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulun sarı-lacivertli futbolcuları pozitif etkilediğinin altını çizen Hikmet Karaman, özellikle Dzeko ve Tadic'in önceki maçlara göre çok daha etkili ve iyi oynadıklarını dile getirdi.

Karaman son olarak Oosterwolde'nin sarı kart gördüğü pozisyonun penaltı olup olmadığıyla ilgili görüşünün sorulmasına şu cevabı verdi:

"Pozisyonu tekrar izleme şansım olmadı. VAR'ın başında bir sürü adam var, pozisyon içeride mi, dışarıda mı onlar doğru karar verecek. Bana göre hakemleri tartışırken esas tartışılması gereken VAR'ın başındakiler. O pozisyonda frikik atışını da çok iyi kullandık ama kaleci İrfan Can Eğribayat çok iyi çıkardı. İrfan o topu çıkardı ama bizim yediğimiz gollere bakınca, skorun etkilendiğini görüyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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