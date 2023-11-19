Yozgat'ta Süper Lig Grekoromen Güreş Müsabakaları Sona Erdi

Yozgat'ta gerçekleştirilen Süper Lig Grekoromen Güreş müsabakaları sona erdi. ASKİ Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Kayseri Şeker Spor Kulübü ve Ankara TEİAŞ Spor Kulübü yarı finale kaldı. Sancaktepe ve Kasımpaşa spor kulüpleri ise bir alt lige düştü.

Yozgat'ta gerçekleştirilen Süper Lig Grekoromen Güreş müsabakaları sona erdi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda 2 gün süren müsabakaların ardından ASKİ Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Kayseri Şeker Spor Kulübü ve Ankara TEİAŞ Spor Kulübü yarı finale kaldı. Sancaktepe ve Kasımpaşa spor kulüpleri ise bir alt lige düştü.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Organizasyonda çok çekişmeli müsabakaların olduğunu belirten Salman, "Sporcularımızı, İç Anadolu'nun merkezinde bulunan Bozok Yaylası'nın yiğit topraklarında ağırlamış oluyoruz. Türkiye Şampiyonası öncesi bir hazırlık olmuş oldu. Başarılı kulüplerimiz ve bir alt lige düşen kulüplerimiz var. Hepsine katılımlarından dolayı federasyonumuz ve ülkemiz adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Salman, müsabakalara katılan sporcuların dünya minderlerinde kendini gösteren sporcular olduğunu dile getirdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonlarının, Yozgat'ta kendilerini gösterdiğini aktaran Salman, "Bizi ağırlayan Yozgat Valiliğine, Yozgat Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Hedefimiz, olimpiyat madalyalarıyla ülkemize dönmek." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Akif Pirim de 2023 Süper Ligi müsabakalarının Yozgat'ta çok güzel bir şekilde sona erdiğini belirtti.

Finallerin daha sonra Konya'da devam edeceğini ifade eden Pirim, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl olimpiyat oyunları olduğu için bu yarışmalar bizim için çok önemli. Kardeşlerimiz burada çok büyük tecrübe sahibi oluyor, maçtan eksik kalmıyorlar. Şu andaki hedefimiz olimpiyatlar. Burada performanslarını gördük. Onlara güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah olimpiyatlarda başarılı bir çizgi yakalayacaklar ve yine güreş madalya sayısını artırarak devam edecektir."