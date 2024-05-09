Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, rondo çalışması ve dar alan oyunu yaptı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ise çalışmada yer almadı. Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
???????Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra rondo çalıştı.
Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi.
Sakatlığı devam eden Lubomir Satka çalışmada yer almadı.
Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.