Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas, rondo ve 4 takımlı turnuva çalışması yaptı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular pas, rondo ve 4 takımlı turnuva çalışması yaptı.
Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.