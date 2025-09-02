'Yılın spor insanı' eski futbolcu Mesut Özil seçildi

Mesut Özil : Fenerbahçeye başarılar diliyorum

İSTANBUL, – ÜMRANİYE Belediyesi, Spor Kulübü'nün ulusal ve uluslararası arenada göstermiş olduğu başarıları 'Altın Kupa Gecesi' ile taçlandırdı. Yıl boyunca gösterdikleri emek ve başarılardan dolayı sporcular ve antrenörler, bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Gecede, eski futbolcu Mesut Özil'e 'Yılın Spor İnsanı' ödülü verildi.

Belediye Meydanı'ndaki programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eski futbolcu Mesut Özil, çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Gecede 'Yılın Spor İnsanı' eski futbolcu Mesut Özil ve 'Yılın Sporcusu' Sema Nur Yüksel seçildi. Özil ve Yüksel ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan aldı. Dünya genelindeki müsabakalarda derece elde eden sporcular, sahneye çıkarak duygularını dile getirdi. Heyecanlı olduklarını söyleyen gençler, desteklerinden dolayı Bakan Bak'a ve Yıldırım'a teşekkür etti.

BAKAN BAK: SPOR İYİLEŞTİRİR, BİRLEŞTİRİR

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spor deyince heyecan, coşku, enerji ve sevgi var. Bizi bir araya getirdiği için İsmet Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Çocuklarını spora gönderdikleri için ailelere teşekkür ediyorum. Spor iyileştirir, spor birleştirir, spor yaraları sarar, özgüveni artırır. Türkiye spor devrimi yaşamaktadır, spor tesisleri her yerdedir. Bunların arkasında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteği vardır" dedi.

Bakan Bak, "En önemli görevimiz bağımlılıkla mücadeledir. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için herkesi spor tesislerine bekliyoruz. Ailelere sesleniyorum çocuklarınızı spor salonlarına getirin. 3 binin üzerindeki okulumuzda spor kulüpleri kurduk. Güçlü Türkiye için çalışacağız, bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceğiz. Türk sporunun dünya çapında zirveye çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRK SPORU İÇİN ÖNEMLİ BİR HAFTA'

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bak, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı takip ediyoruz. '12 Dev Adam' 4'te 4 yaptı. Teknik direktörümüzün ifadesiyle madalyaya doğru gidiyoruz. Alperen Şengün'ün iyi bir çıkışı var. Cedi Osman'ın ona desteği var. İyi bir ivme yakaladılar. Voleybolcularımızın da yolu açık olsun. Futbolda transferler devam ediyor. Türk sporu için önemli bir hafta bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Onlara güveniyoruz, inanıyoruz. İyi bir hafta olsun, destekçileriyiz" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: HEDEF 1 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ

İstanbul Valisi Davut Gül ise "İstanbul'un spor şehri olması için her kategoride çalışmalar yapılıyor. Bizler de okullarımız öğrencilerimize bu hizmeti versin, lisanslı sporcu yetişsin diye gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda okullarımızın spor kulüplerinde kayıtlı 820 bin öğrencimiz var. Hedefimiz 1 milyonun üzerine çıkmak. Bütün sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

YILDIRIM: SPORA VE SPORCUYA YATIRIMIN MEYVESİNİ GÖRÜYORUZ

Spor şölenine ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da "Yıllardır spora ve sporcuya yaptığımız yatırımın meyvesini çok şükür görüyoruz. Bu meydanda vizyon, misyon ve istikrar görüyorum. Bu meydanda mutluluk, emek ve alın teri görüyorum. Hepsinden öte gözleri ışıl ışıl parlayan aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi görüyorum. Sizlere baktıkça onur, gurur ve heyecan duymamak imkansız. Sizleri çok seviyoruz, gençler iyi ki varsınız" dedi.

Yıldırım, "Vizyonu ve kararlılığıyla tüm bu yatırımlara zemin hazırlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizi hiçbir zaman geri çevirmeyen, bütün yatırımlarımızda yanımızda destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Spor Köyü projemizin ilk etabında çalışmalar hızla devam ediyor. Tamamlandığında ilçemizin altyapısı adeta fabrika gibi işleyen sisteme dönüşecek. Futbolun çileği derler bu dev projenin çileği de Mesut Özil'dir. Kendisine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mesut Özil, "Benim için çok gurur verici bir geceydi. Gençlere başarılar diliyorum. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız ve belediye başkanımızın desteğiyle akademiyi kurmaya çalışıyoruz. Ben de heyecanla bekliyorum. Hedefim gençlerin elinden tutup futboldan geldiğim için bu alanı öğretmek. Ekip kurduk başaracağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZİL: FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM

Takımların son dönemde gerçekleştirdiği transferlere yönelik Özil, "Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Süper Lig'de büyük transferler oldu. Büyük oyuncular geldi. Birkaç yıldır futbolu bıraktığım için gençlere özeniyorum, onların elinden tutmak önceliğim. Tabi önemli futbolcular Türkiye'ye geldiğinde marka değeri katıyor ama hedefim gençler" dedi.

ÜMRANİYE'DE ALTIN KUPA GECESİ

Ümraniye Belediyesi'nden sporcuların başarılarına ilişkin şu bilgiler verildi:

Bugüne kadar 23 spor merkezinde, 33 branşta 237 bini aşkın kişiyi sporla buluşturdu. Çocuklar cimnastikten güreşe birçok alanda eğitim aldı.Yetişkinler fitness ve pilatesle sağlıklı yaşama adım attı. Özel gereksinimli bireyler uzman eğitmenler eşliğinde sporla bütünleşti.

Belediye gençler için spor lisesi, BESYO ve POMEM hazırlık kurslarıyla 100 okula ve 17 amatör kulübe 60 bine yakın spor malzemesi desteği sağladı. 55 farklı spor organizasyonuyla 282 binden fazla kişiye ulaşıldı; bu sayı toplamda yarım milyonu aştı. 141 sporcu ve 40 antrenör ise toplamda 2 milyon TL'yi aşkın ödülle teşvik edildi.

Ümraniye Spor Kulübü'nde 19 branşta 1.521 lisanslı sporcu yer alıyor. Branşlar arasında; Atletizm, Hentbol, Güreş, Tekvando, Karate, Judo, Halk Oyunları, Geleneksel Okçuluk, Tenis, Bisiklet, Yüzme, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, İşitme Engelliler Futbol Takımı, Boks, Wushu-Kung Fu, Badminton ve Kick Boks gibi sporlar yer alıyor.

Ümraniye Spor Kulübü'nde Milli formayı taşıyan 18 sporcu ve 6 antrenör, bugüne kadar toplam 855 madalya kazandı. Dünya ikincisi Judocu Semanur Yüksel ve İşitme Engelliler Futbol Takımı ilçenin gurur kaynağı oldu.

Sporcular çeşitli turnuvalarda toplamda; 314 altın, 271 gümüş ve 270 bronz madalya almayı hak kazandı. 2025 yılı ilk 6 aylık süreçte 51 bin 495 kişi spor kurslarımızdan faydalandı.2019 – 2025 yılları arasında toplamda 531 bin 178 kişiyi spor ile buluştu.

Altın Kupa Gecesi, toplu fotoğraf çekimi ve Mesut Özil'e ödül takdim edilerek sona erdi.