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Yıldırım Belediyesporlu Kick Boksçular İstanbul'dan 2 Altın 9 Madalya ile Döndü

Yıldırım Belediyesporlu Kick Boksçular İstanbul'dan 2 Altın 9 Madalya ile Döndü

Spor Haberleri

Yıldırım Belediyesporlu sporcular İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'ndan 2'si altın 9 madalya ile döndü. Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler ve Veteranlar kategorilerinde düzenlenen organizasyonda Yıldırım Belediyespor'un 14 sporcu yer aldı.

Yıldırım Belediyesporlu sporcular İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'ndan 2'si altın 9 madalya ile döndü.

8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası (International Turkish Open World Cup) İstanbul'da düzenlendi. Yıldırım Belediyespor'un 14 sporcu ile katılım sağladığı organizasyon Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler ve Veteranlar kategorilerinde düzenlendi. Serdar Şayık 60 kg'da, Enes Gezer 84 kg kicklight büyükler kategorilerinde şampiyon olurken, Zafer Şayık ve Yusuf Efe Işıklar gümüş madalya kazandılar. Yıldırımlı sporcular, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kick Boks İstanbul Spor Haberler

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