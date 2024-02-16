Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda İl Birincisi Oldu
Tokat Uzunburun Ali Yücel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, finalde Erbaa Açı Okulları'nı 8-0 yenerek il birinciliğini kazandı. Takım, turnuvada rakip filelere 27 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Mart ayında yapılacak bölge turnuvasında Tokat'ı temsil edecekler.
Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Turnuvası'nda Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, il birinciliğini kazandı.
Tokat Uzunburun Ali Yücel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, iki grup halinde 6 takımın katılımıyla yapıldı.
Finalde Erbaa Açı Okulları'nı 8-0 yenen Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, il birinciliğini kazandı.
Turnuvada rakip filelere 27 gol atan Yeşilyurt ekibi, kalesinde ise hiç gol görmedi.
Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, mart ayında yapılacak bölge turnuvasında Tokat'ı temsil edecek.