Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı. Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Spor Kaynak: AA / Volkan Kaşik Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.