Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Spor