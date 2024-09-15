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Yaptıkları akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Nefes kesen maça 10 kişi oynayan bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır, 6 kritik kurtarış yaparak damga vurdu. Karadeniz ekibi de karşılaşmanın ardından milli kaleciyi paylaşarak ""Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" notunu düştü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği ve uzun süre 10 kişi oynadığı Beşiktaş maçından 1-1 beraberlikle ayrılırken, temposuyla nefes kesen bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır da performansıyla damga vurdu.

6 KRİTİK KURTARIŞ YAPTI

Trabzonspor'un yanı sıra A Milli Takımımızın da kalesini koruyan Uğurcan, 1 puanla ayrıldıkları Beşiktaş karşısında 6 kritik kurtarışa imza attı ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.

Yaptığı akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu

RAFA SILVA'NIN ŞUTUNDA İNANILMAZ KURTARIŞ

Kurtarışlarıyla maçın adamı olan Uğurcan Çakır, 60. dakikada Rafa Silva'nın yaptığı çok estetik bir topuk vuruşunda ters ayakta yakalanmasına rağmen müthiş bir kurtarışa imza attı. Uğurcan'ın bu kurtarışı, maçın kırılma anı olarak gösterildi.

Yaptığı akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Karadeniz ekibi, zorlu karşılaşmanın ardından kalesinde devleşen akım kaptanı Uğurcan Çakır için paylaşımda bulundu. Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yaptığı akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (1)

alaattin akcaalan:

Bizim kalecimiz tabiki 1 numara bi 13 yılda o kalemizi koruyacak Allah nasib ederse!!!!

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