Y. Adana Demirspor - MKE Ankaragücü Maçı İlk Yarıda Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Bajic'in gelişine vuruşunda kaleci Magomedaliyev topu iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada sağ çaprazdan Akintola'nun şutunda kaleci Bahadır topu kornere çeldi.

26. dakikada Pedro Moreira'nın köşe atışında ceza sahası içinde Radakovic'in vuruşunda, kaleci Magomedaliyev son anda topu kornere çeldi.

27. dakiakda savunmanın arkasında atılan topta Akintola ceza sahasına girerek pasını Emre Akbaba aktardı. Bu oyuncun şutunda top filelere gitti. Hakem Arda Kardeşler önce gol kararı verirken VAR'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izledi ve Akintola'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada ceza sahası önünde Emre Akbaba'nın pasında topu alan Gravillon'un şutu az farkla auta çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Y. Adana Demirspor: Shahruddin, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Cisse, Abdurrahim Dursun, Stambouli, Gravillion, Akintola, Yusuf Erdoğan, Michut, Emre Akbaba

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Tayfun Aydoğan, Manev, İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Shehu, Nani, Yusuf Barasi, Nourani

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Mujakic, Hanousek, Radakovic, Kitsiou, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Cephas, Morutan, Pedrinho, Bajic

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Chatzigiovanis, Astranakulov, Arda Ünyay, Macheda, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu - ADANA