Y. Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Y. Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta Balotelli ve Belhanda'nın attığı gollerle Y. Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Y. Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Yusuf Sarı'nın içeriye çevirdiği topla altıpasta buluşan Balotelli'nin gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 2-0
71. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ortasında Belhanda, topu yakın köşeden filelere gönderdi. 3-0
75. dakikada soldan gelişen Y. Adana Demirspor atağında topla buluşan Zeneli'nin yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
79. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.
87. dakikada Tayfur Aydoğan'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak
Y. Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan (Abdurrahim Dursundk. 81), Stambouli (Dorukhan Toköz dk. 60), Emre, Yusuf Sarı, Belhanda (Tayfur Aydoğan dk. 72), Nani (Zeneli dk. 72), Balotelli (Niang dk. 60)
Yedekler: Shakhrudin, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Yusuf Barasi, P. Cisse
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, L. Augusto, Furkan Bayır, F. Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Leroy Fer dk. 81), N. Janvier, Efecan Karaca (Carlos Eduardo dk. 62), J. Novais (Anderson dk. 69), Oğuz Aydın (F. Hadergjonaj dk. 62), S. Cordova (Pione Sisto dk. 81)
Yedekler: Yavuz Aygün, Nuno Lima, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, J. Balkovec,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Balotelli (dk. 30 ve 47), Belhanda (dk. 71), Tayfur Aydoğan (dk. 87) (Y. Adana Demirspor)
Sarı kartlar: L. Augusto, Novais, Carlos Eduardo (Alanyaspor), Ertaç Özbir, Niang (Y. Adana Demirspor) - ADANA