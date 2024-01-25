Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası başlıyor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi yarın başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre, birçok takım karşı karşıya gelecek.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17'nci hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Arkas Spor (Şırnak Cizre)
27 Ocak Cumartesi:
14.00 Halkbank-TÜRŞAD (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Antakya Merkez Spor Salonu)
14.00 Fenerbahçe Parolapara-Bigadiç Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
17.00 Spor Toto-Develi Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
28 Ocak Pazar:
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Ordu Ünye)