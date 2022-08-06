Voleybol: 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler

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Voleybol: 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybol: 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Bakü Spor SarayıHakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)Türkiye: Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy, Yasin...

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Salon: Bakü Spor Sarayı

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)

Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy, Yasin Aydın (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burak Baturalp Güngör)

Setler: 11-25, 20-25, 16-25

Süre: 68 dakika (23, 22, 23)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.

Milliler, elemelerdeki ikinci maçında 10 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Danimarka'yı ağırlayacak.

Ay-yıldızlılar, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Sırbistan İtalya Bakü Spor Haberler

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