Voleybol: 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Salon: Bakü Spor SarayıHakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)Türkiye: Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy, Yasin... Salon: Bakü Spor Sarayı Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya) Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Hasanlı, Süleymanov, Aghazade) Türkiye: Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy, Yasin Aydın (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burak Baturalp Güngör) Setler: 11-25, 20-25, 16-25 Süre: 68 dakika (23, 22, 23) A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, elemelerdeki ikinci maçında 10 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Danimarka'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak. Spor AA / Yunus Kaymaz Sırbistan İtalya Bakü Spor Haberler

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