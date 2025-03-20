Vincenzo Montella, galibiyete rağmen temkinli: Hiçbir şey bitmedi

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan'ı Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 yenerek Budapeşte'deki rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından galibiyeti ve rövanşı değerlendirdi.

"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

"Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi" diyerek sözlerine başlayan Montella, ""Çok iyi başladık oyuna. Sonrasında golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı. Deniz Gül ve Can Uzun vardı. Kenan da 2005'li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DENİZ GÜL SÖZLERİ

İlk kez şans verdiği genç golcü Deniz Gül hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda ilk defa süre aldı. Büyük bir potansiyeli var. Oğuz Aydın müthiş performans gösterdi, iki golde katkısı var. Dengeli olmamız gerekiyor. İkinci maç var. Taze, genç bir yetenek. Daha da gelişmesi gerekiyor. Kulübünde de biraz daha fazla oynamasını ümit ediyorum. Zamanı gelecektir. Fiziği çok iyi, onu da kullanmayı öğrenmesi gerekiyor" dedi.

ARDA GÜLER RÖVANŞTA OYNAYACAK MI?

"Arda Güler rövanş maçında oynayacak mı?" sorusuna da yanıt veren Vincenzo Montella, "Daha birkaç gün var karar vermek için. Özel bir futbolcudan bahsediyoruz. En iyi şekilde karar vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Vincenzo Montella'nın basın toplantısındaki açıklamaları ise şu şekilde;

"Müthiş bir savaş vardı sahada. Çok yüksek seviyeli fiziksel bir savaş vardı. Macaristan'ın ne kadar yüksek seviyeye alışkın olduğunu gördük. Her şey açık hala. O yüzden rövanşa konsantre olmalıyız. Bugün sahada genç futbolcularımız da vardı. İki tane genç oyuncumuz ilk defa resmi olarak oynadılar, Can Uzun ve Deniz Gül. Oğuz Aydın'ın da ilk resmi maçında performansı beni çok memnun etti. O yüzden hepsini tebrik ediyorum.

"PANKART BENİ MUTLU ETTİ"

Milli takım, her şeyin en üstüdür" şeklinde bir pankart vardı. Bu beni mutlu etti. Bu ruhu hep birlikte devam ettirmemiz, bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Daha bitirici bir görüntümüz vardı bugün. Diğer maçlara göre daha iyiydik. İkinci yarıda iki gol attık. İlk yarıda da bir gol attık ve pozisyonlarımız vardı. Genele bakınca daha bitirici bir görüntümüz vardı.

"FORMALARA BAKMADAN SEÇİM YAPIYORUM"

Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum. Az önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür. Hedefimiz rekabeti yükseltmek her seferinde. Gençlerimiz gelecek vaat ediyor. Gelişmelerini sıkı takip ediyoruz. Umut ederek bu seçimleri yapıyoruz. Performansları ve yetenekleri gelecek için umut veriyor. Kulüplerde de gençlere yönelik çalışmalarım vardı benim. Onları da yetiştirmeniz gerekiyor yavaş yavaş.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Kaan sakatlanarak çıktı. Barış Alper'in bir sorunu var sanırım. Onlarla ilgili bir şey söylemek ister mi?

Kaan Ayhan'ın kontrolleri yapılacak. Barış Alper, ilk yarıda darbe aldı. İlk yarıda zoraki bir değişiklik yaptık. O değişikliğin ardından üzülerek o değişikliği yaptık. Hem de daha çok ceza sahasını doldurmak istedik Deniz Gül ile. İki gol de bulduk bu şekilde. Bu kadar fedakar bir futbolcuyu çıkarırken üzülüyorsunuz ama bu maçın gereği buydu.

"TEK DÜŞÜNCEM RÖVANŞ"

Tek düşüncem pazar günkü rövanş maçı. Çok ufak bir avantaj elde ettik. Rakibimizin ne kadar yüksek seviyeli bir takım olduğunu gördük. "Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla pozisyona giriyorduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Herkes benim gibi düşünse hocaya da ihtiyaç olmazdı burada. O yüzden bildiğim gibi, böyle devam ediyorum.

A LİGİ'NDEKİ HEDEFİ

Kazanmamız gereken bir maç daha var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Bütün çalışmalarımızı yapacağız. Avrupa Şampiyonası itibariyle bu seviyede takımlarla oynadık. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama yavaş yavaş alışkanlık haline gelmeye başladı bizim için. Bu seviyeye en hızlı şekilde alışacağız.

"DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Kaybettiği takımlara karşı bir sonraki maçlarında ekstra bir motivasyonu var mı?

Daha iyi tanımaya başlıyorsunuz rakipleri ve gerekli çalışmaları ona göre yapıyorsunuz. Macaristan'a karşı neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Ama ikinci maçta düzeltmemiz gereken şeyleri yapacağız. Buna fazlasıyla yoğunlaşarak en iyi performansı ortaya koyacağız. Tüm değişiklikler için mutluyum. Oyuna giren herkes katkı sağladı. O yüzden bu tarz şeyler mutluluk veriyor."