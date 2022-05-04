Vida, babasını ziyaret için Hırvatistan'a gitti

Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle ziyaret için Hırvatistan'a gitti. Vida'nın babasının cuma günü operasyon geçireceği ifade edildi.

Konuyla ilgili siyah-beyazlıların yaptığı yazılı açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Vida'nın babası cuma günü operasyon geçirecektir" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor