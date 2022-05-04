Vida, babasını ziyaret için Hırvatistan'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle ziyaret için Hırvatistan'a gitti.
Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle ziyaret için Hırvatistan'a gitti. Vida'nın babasının cuma günü operasyon geçireceği ifade edildi.
Konuyla ilgili siyah-beyazlıların yaptığı yazılı açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Vida'nın babası cuma günü operasyon geçirecektir" denildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor