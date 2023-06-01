Valencia, Cenk Özkaçar'ın bonservisini almayı düşünüyor

Valencia'nın, sezon başında Lyon'dan kiraladığı Cenk Özkaçar'ın bonservisini 5 milyon Euro karşılığında almayı planladığı açıklandı. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Altay, yaklaşık 350 bin Euro yetiştiricilik bedelini kasasına koyacak.

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, sezon başında Fransız ekibi Lyon'dan kiralığı Cenk Özkacar'ın bonservisini 5 milyon Euro karşılığında almayı düşünüyor. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Altay, yaklaşık 350 bin Euro yetiştiricilik bedelini kasasına koyacak.

Altyapısından yetiştiği Altay'dan 2020-2021 sezonunda Olympique Lyon'a 1.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Cenk Özkaçar, Fransız ekibinde yeterince şans bulamayınca geçtiğimiz sezon Belçika'da Oud-Heverlee Leuven'e kiralanmıştı. Sezon başında Lyon'a tekrar geri dönen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, bu kez de bu sezonun başında İspanyol temsilcisi Valencia'ya 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralandı. Valencia formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Cenk'in, 1 asisti bulunuyor. İspanyol ekibi de Özkaçar'ın satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor.

Altay, Cenk'in altyapısından çıkması sebebiyle yetiştiricilik bedeli olarak bu transferden yaklaşık 350 bin Euro kazanacak. - İZMİR