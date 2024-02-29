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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde elendi

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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında V.Bank, Imoco Volley Conegliano'ya konuk oldu. Rakibi karşısında oldukça etkisiz bir oyun sergileyen V. Bank, 20-25, 25-18, 25-19, 25-16'lık setlerle salondan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla İtalya ekibi adını yarı finale yazdırırken, VakıfBank ise hüsran yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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