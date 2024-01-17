VakıfBank, Allianz Vero Volley Milano'yı mağlup ederek play-off turuna yükseldi
2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maçında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımını 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, adını play-off turuna yazdırdı.
İSTANBUL, -
SALON: Allianz Cloud
HAKEMLER: Dobromir Dobrev, Vlastimil Kovar
ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Heyrman, Orro, Sylla, Rettke, Egonu, Daalderop (Castillo, Cazuate, Bajema, Malual, Candi)
VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça, Aleksia, Van Aalen, İdil Naz, Busa)
SETLER: 20-25, 17-25, 25-22, 25-18, 12-15
SÜRE: 117 dakika (27, 23, 25, 24, 18)
2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maçında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımını 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, adını play-off turuna yazdırdı.