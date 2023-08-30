Uşak'ta Jandarma Personeline Rütbe Terfi Töreni

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen rütbe terfi törenine katılarak terfi eden subay, astsubay ve uzman jandarmalara rütbelerini takdim etti.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, İl Jandarma Komutanlığı 'Rütbe Terfi Töreni'ne katılarak terfi eden Subay, Astsubay ve Uzman Jandarmalara rütbelerini tevdi etti; görevlerinde başarılar diledi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı emrinde subay, astsubay ve uzman jandarma rütbesinde görev yapan 61 personel bir üst rütbeye terfi etti. İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen törene; Vali Dr. Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Fahri Semiz ve eşi Mehtap Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Dr. Turan Ergün, "Kazanılan her bir terfi alın teri ve çabanın bir mükafatı olmakla birlikte aynı zamanda sorumlulukların ve beklentilerin de arttığını gösteren bir emaredir. Mesai arkadaşlarımıza yeni rütbelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, Jandarma Teşkilatını daha da yüksek seviyelere taşıyacaklarına olan inancımla hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından bir üst rütbeye terfi eden Jandarma Personelinin isimleri tek tek okunarak rütbeleri; Vali Dr. Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu tarafından takıldı. - UŞAK