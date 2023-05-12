'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan ünlü futbol yorumcusu Önder Özen, seçimlere 2 gün kala yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. "2 yıl önce 78 yaşındaki annemi yazdığı bir yorum için evden alıp emniyete götürdüler" diyen Özen, milletvekili seçiminde Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil'e oy vereceğini açıkladı.

Uzun yıllar Fenerbahçe'de teknik ekipte görev yaptıktan sonra Beşiktaş'ta sportif direktör olarak çalışan Vole'nin ünlü yorumcusu Önder Özen, seçimler öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

"ANNEMİ EVDEN ALDILAR"

Önder Özen Tweet serisinin ilk paylaşımını, "2 yıl önce 78 yaşındaki annemi (22 yıl MEB'de devlet hizmeti vardır) evden alıp emniyete götürdüler. İfadesini aldılar. Suçu 4-5 yerden maaş alan bir milletvekilinin gazeteye konu olan haberinin altına yorum yazmakmış. Bir de utanmadan uzlaşma için para istediler. Avukat arkadaşımla dosyayı inceledik. Kendi kendime sordum; Adalet bunun neresinde?" ifadeleriyle yaptı.

"SERMAYEYE OYUM YOK"

Seçimlerde adayları incelediğini belirten Özen, "Oyumu isteyen adaylar (iktidar ya da muhalefetten) tüm sorunları çözeceğiz diyorlar. Üşenmedim baktım. Sanayici, turizmci, tüccar yani sermaye sahibi. Kusura bakmayın efendim. Sermayeye oyum yok. Oyumu isteyen diğer adaylar, üst düzey bürokratlar ya da serbest meslek sahibi. Yani avukat, doktor, mühendis vb. Yani üst gelir grubu. Sizlere işinizi layıkıyla yapıyorsanız saygım sonsuz ama üzgünüm. Size oy vermeyeceğim. Herkes seçimine saygı duyar. Kendi seçimime saygı beklerim. Güçlü bir muhalefet için kendi mahallemde Sera Kadıgil arkadaşım için sandığa gideceğim. Sonuçta sevdiğim stil gegenpress" sözleriyle görüşünü bildirdi.

İşte Özen'in paylaşımları: