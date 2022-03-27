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Üniversitelerarası Kar Voleybolu Kupası, Erciyes'te yapıldı

AA - Sercan Küçükşahin - Spor
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Üniversitelerarası Kar Voleybolu Kupası, Erciyes'te yapıldı

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Üniversitelerarası Kar Voleybolu Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorisinde Erciyes Üniversitesi şampiyon oldu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Üniversitelerarası Kar Voleybolu Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorisinde Erciyes Üniversitesi şampiyon oldu.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen organizasyona Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi kadın ve erkek takımlarıyla katıldı.

Turnuvada kadınlar ve erkeklerde Erciyes Üniversitesi birinci, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ikinci ve Abdullah Gül Üniversitesi üçüncü oldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'in kar voleybolu merkezi haline geldiğini söyledi.

Turnuvalarla sporun tabana ve dağlara yayılmasında öncülük etmek istediklerini belirten Cıngı, "Erciyes'e kayak için ya da günübirlik gezi için gelen ziyaretçilerimiz de bu sahada voleybol oynayabiliyor. Bizim dileğimiz dağlarda yapılan tüm sporları Erciyes'te uygulayabilmek." diye konuştu.

Üniversitelerarası Kar Voleybolu Kupası, Erciyes'te yapıldı

Üniversitelerarası Kar Voleybolu Kupası, Erciyes'te yapıldı

Üniversitelerarası Kar Voleybolu Kupası, Erciyes'te yapıldı

Üniversitelerarası Kar Voleybolu Kupası, Erciyes'te yapıldı

AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Kayak Merkezi, Şampiyon, Erciyes, kar, Spor, Haberler

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