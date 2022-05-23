Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar: Transferde 300 bin Euro'nun üzerine çıkmayacağız - Haberler

Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar ayaklarını yorgana göre uzatacaklarını ve takım içinde para dengesini koruyacaklarını söyledi.

D Smart'ta yayınlanan Bol'ca Futbol programına konuk olan Tarık Aksar, sezon başında az ve doğru transferler yaptıklarını belirterek, "Devre arasında öyle bir konuma geldik ki, transfer yapmayacağız, biz bu arkadaşlarla buraya geldik böyle devam edeceğiz dedim. Son haftalarda biraz tökezledik ama Süper Lig'e çıkmayı garantiledik, lider olmak istiyorduk ama ikinci olarak da olsa hedefimize ulaştık. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Daha sonra UEFA neden olmasın diye düşünürüz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor