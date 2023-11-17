Ümit Milli Futbol Takımı'nın 17 yaşındaki oyuncusu Yunus Emre Konak: Sonu inşallah A Milli Takım olur

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 17 yaşındaki oyuncusu Yunus Emre Konak, bu formayı giydiği için çok mutlu olduğunu belirterek, 'Sonu inşallah A Milli Takım olur. Çok gurur verici bir şey' dedi.

- Yunus Emre Konak: "Sonu inşallah A Milli Takım olur"

İSTANBUL - Ümit Milli Futbol Takımı'nın 17 yaşındaki oyuncusu Yunus Emre Konak, bu formayı giydiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sonu inşallah A Milli Takım olur. Çok gurur verici bir şey" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik Stadyumu'nda özel maçta mücadele ettiği Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2006 doğumlu oyuncusu Yunus Emre Konak, "Kazanabileceğimiz bir maçtı, kazanamadık. Pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Sonuç 1-1 kaldı. Çok pozisyon bulduk, atamadık" diye konuştu.

Genç yaşında Ümit Milli Takım'a davet edilmesinin hatırlatılması üzerine Konak, "17 yaşındayım. Bu aileye katıldım. Çok mutluyum. Ağabeylerimle aram çok iyi. Sonu inşallah A Milli Takım olur. Çok gurur verici bir şey" şeklinde konuştu.

Norveç maçının zor geçeceğini ifade eden 17 yaşındaki futbolcu, "İnşallah kazanırız" yorumunda bulundu.