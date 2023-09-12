Ümit Milli Futbol Takımı İtalya'ya 2-0 yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 2-0 yenildi. Karşılaşma sonucunda İtalya galip geldi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Pierre Gaillouste, Mikael Berchebru, Valentin Evrard (Fransa)

Türkiye: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Yasin Özcan (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Aksel Baran Potur (Dk. 46 Ömer Faruk Beyaz), Bartuğ Elmaz (Dk. 61 Cihan Çanak), Demir Ege Tıknaz, Kenan Yıldız, Erencan Yardımcı (Dk. 78 Cem Türkmen), Enis Destan (Dk. 61 Emircan Gürlük)

İtalya : Desplanches, Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri, N'Dour, Prati, Casadei, Miretti (Dk. 65 Bove), Esposito (Dk. 65 Nasti), Baldanzi (Dk. 89 Fazzini)

Goller: Dk. 45+3 Miretti, Dk. 79 Nasti ( İtalya )

Sarı kartlar: Dk. 77 Emin Bayram, Dk. 80 Demir Ege Tıknaz (Türkiye), Dk. 90 Casadei ( İtalya )

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 2-0 yenildi.

Karşılaşma öncesi, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

14. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın ortasında Erencan Yardımcı, yakın mesafeden topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

24. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen ve ceza sahasına sokulan Kenan Yıldız'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+3. dakikada İtalya, ilk etkili pozisyonunu gole çevirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Esposito'nun yerden içeriye çevirdiği topu Miretti, ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarı, İtalya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

79. dakikada konuk ekip, farkı 2'ye çıkardı. Baldanzi'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Nasti, kaleci Doğan Alemdar'ın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma, İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.