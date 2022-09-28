Ümit Karan FK teknik direktörü Özge İnpınar, Türkiye'de kadın futbolunu değerlendirdi

Gökçe Futbolist dergisinin haziran sayısındaki konuğu Ümit Karan Futbol Kulübü teknik direktörü Özge İnpınar, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Kadın futboluyla ilgili birçok konuya değinen İnpınar, 1993 yılında bir gazete ilanı ile futbolun içine girdiğini söyledi.

Hedeflerinden bahseden İnpınar, öncelikli hedefinin çalıştığı kulübü başarılara taşımak olduğunu söylerken, Türkiye'yi avrupa'da temsil etmek, yararlı sporcular yetiştirmek ve kadın futbolunu iyi yerlere taşımak istediğini de belirtti.

Ümit Karan Futbol Kulübü teknik direktörü Özge İnpınar'ın, Gökçe Futbolist dergisine verdiği röportaj;

-Biraz kendinizden bahseder misiniz okuyucularımız sizi tanısın.

Öncelikle merhabalar! 1981 İzmir doğumluyum. Spor yönetimi ve Çağrı Merkezi bölümleri olarak iki ön lisans mezunuyum. Açık öğretim, egzersiz ve spor bilimleri 3. sınıf öğrencisiyim. Sporla olan her şeyi seviyor ve merak ediyorum. Bende herkes gibi sokakta erkeklerle futbol oynamaya başladım. 93 yılında bir gazetede kadın futbolcu aranıyor başlığıyla Altay alt yapısı ve İzmir Öztürk Spor takımlarında 6 sene futbol hayatıma devam ettim.

-Ümit Karan FK ne zaman kuruldu?

Ümit Karan Gençlik ve Spor Kulübü ile iki yıl önce erkek akademi kısmında tanıştık. Kadın branşı konusunda Ümit Karan'la konuşma gerçekleştirdik. Kendisine eski milli sporcu olarak kadın liglerinde yer almasının kadın ligi için çok değerli olacağını kadın liglerine destek sağlayacağını anlattık. O da bizi kırmadı. Sağ olsun şu anda takımımız bu sezon 3. ligde ve U17 Genç Kızlar Liginde mücadele edecek.

-Daha önce çalıştırdığınız takımlar oldu mu?

Bundan önce 6 yıl Antalya Demirspor kadın futbol takımında teknik sorumlu olarak görev yaptım. Yine bu takımda da kadın takımının kurulmasında öncülük yapmıştım.

-Bir kadın teknik direktör olarak kadın futbolunun ülkemizde gelişmesi için neler önerirsiniz?

Kadın futbolu bizim oynadığımız zamana göre çok ilerlemiş durumda. Bizim oynadığımız dönemde tek lig vardı ve kadın futbolu bu kadar yaygın değildi. Ailelerimiz de bizleri bu kadar desteklemiyordu. Kadın futbolunun daha fazla gelişmesi için öncelikle TV kanallarında maçlarımızın yayınlanması, kadın liglerine, kadın sporculara daha fazla önem verilip erkek ligleriyle eşit konuma getirilmesi ve her kulübe kadın branşı açma zorunluluğu getirilmesi gerekmektedir.

-Takımınızın bulunduğu konum ve hedefleri nelerdir?

3. ligde mücadele ediyoruz. Bir buçuk yıldır iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. 26 Mart'ta ilk resmi maçımıza çıktık. Hedefimiz tabi ki şampiyon olmak. Şampiyon olurken de karakterimiz ve duruşumuzu bozmadan spora ve sporcuya yakışır bir tutum içinde yolumuzda ilerlemek istiyoruz. Milli takıma 2 oyuncu kazandırdık bu hedeflerimiz arasında ilk sırada. DAha fazla sporcuyu milli takıma kazandırarak ülkemizi ve takımımızı yurtiçi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

-Sizin Özge İnpınar olarak kişisel hedefleriniz nelerdir?

Benim, öncelikle çalıştığım kulübü başarıdan başarıya koşturup şampiyon yapmak, daha üst liglere yükseltip şampiyonlar liginde ülkemi temsil etmek, ülkeme yararlı sporcu yetiştirmek ve kadın futbolunu iyiyerlere taşıyan isimlerden biri olarak anılmak hedeflerim arasında.

-Kadın bedeninin futbol oynamaya müsait olmadığı ya da futbolun kadının vücut şeklini bozduğu yolunda iddialar olmuştu bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Futbol erkek egemenliğinin yüksek olduğu bir branş olsa da bence kadına çok yakışan bir dal. Biz kadınlar güçlü yapıda aynı zamanda tuttuğunu koparan mücadeleci yapıya sahibiz. Ben futbolun vücut şeklini ya da kadın vücudunun futbol oynamaya müsait olmadığını düşünmüyorum. Biz kadınlar istemediğimiz sürece ne vücudumuz ne görüntümüz her spor dalında olduğu gibi bu branşta da bozulmaz, bu sporu yaparken dişiliğinden de ödün vermeyen her kadını kutluyorum.

-Bir kadın futbol takımı antrenörü olarak yetkililerden bu alanın gelişmesi için istekleriniz ve değişmesini istediğiniz uygulamalar nelerdir?

Kadın futbolunun daha fazla gelişmesi için öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadın departmanına kadın yöneticilerinin getirilmesi ve kadın futboluna daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Ayrıca alt yapıya önem verecek tarzda çalışmalar yapılmalı, ligler kısa süreli değil de daha uzun soluklu olmalı, erkeklerle eşit imkanlar sunulmalı yani şu anda tek ihtiyacımız olan daha fazla önemsenmek ve eşit şartlar...

-Kadınların da futboldan büyük paralar kazanabilmesi için sizce neler yapılması gerekir?

Hızlı şekilde gelişen teknolojide seyircili maçlar TV kanallarında her takımın maçının canlı yayınlanmasının bu konuda bizi ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Bu yıl büyük kulüplerin hemen hemen hepsi kadın branşı açtı. Şüphesiz bu durum kadın ligleri için en önemli gelişmeydi. Şimdi sıra eşit şekilde maddi konular ve şartların eşitlenmesi olacaktır.

-Özge Hocam bize vakit ayırdığınız için ve bu zevkli ve renkli röportaj için Gökçe Futbolist dergisi adına size teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.

Bu güzel röportaj ve kadın futbolunun sesi olduğunuz için takımım ve kendi adıma Gökçe Futbolist dergisine çok teşekkür ederim. Ayrıca Gökçe Futbolist okuyucularına da Antalya'dan selamlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.