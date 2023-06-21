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Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı

Spor Haberleri

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi. Grekoromen stilde 55-63-72-82-97 kilogramda sporcular müsabakaya çıktı. Türkiye, İran, Macaristan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan yaklaşık 250 sporcunun katıldığı turnuvada, 55 kilogramda madalya kazanan sporculara Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu takdim etti.

p> İstanbul'un ev sahipliğinde 21-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi. 14 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla düzenlenen, final müsabakalarının ilk gününde grekoromen stilde 55-63-72-82-97 kilogramda sporcular müsabakaya çıktı.

55 kilogramda madalya kazanan sporculara madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu takdim etti.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

55 Kilogram

1.Şerif Kılıç (Türkiye)

2.Mohammad Mahdi Javaheri Farid (İran)

3.Şervan Çınar (Türkiye)

63 Kilogram

1.Enes Başar (Türkiye)

2.Mehmet Çeker (Türkiye)

3.Amirmohammad Yar Mohammadzei (İran)

3.Kaly Sukaimanov (Kırgızistan)

72 Kilogram

1.Fritsch Robert (Macaristan)

2.Sajjad Imentalabfoumani (İran)

3.Abdullah Toprak (Türkiye)

3.Murat Dağ (Türkiye)

82 Kilogram

1.Hasan Berk Kılıç (Türkiye)

2.Jamal Esmaelikhatoonabad (İran)

3.Szilvassy Erik (Macaristan)

97 Kilogram

1.Metehan Başar (Türkiye)

2.Ahmadiyev Murad (Azerbaycan)

3.Beytullah Kayışdağ (Türkiye)

3.Levai Tamas (Macaristan)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yaşar Doğu İstanbul Türkiye İran Spor Haberler

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