Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı
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İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi. Grekoromen stilde 55-63-72-82-97 kilogramda sporcular müsabakaya çıktı. Türkiye, İran, Macaristan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan yaklaşık 250 sporcunun katıldığı turnuvada, 55 kilogramda madalya kazanan sporculara Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu takdim etti.
55 kilogramda madalya kazanan sporculara madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu takdim etti.Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün madalya kazanan sporcular şu şekilde: 55 Kilogram1.Şerif Kılıç (Türkiye)2.Mohammad Mahdi Javaheri Farid (İran)3.Şervan Çınar (Türkiye)63 Kilogram1.Enes Başar (Türkiye)2.Mehmet Çeker (Türkiye)3.Amirmohammad Yar Mohammadzei (İran)3.Kaly Sukaimanov (Kırgızistan)72 Kilogram1.Fritsch Robert (Macaristan)2.Sajjad Imentalabfoumani (İran)3.Abdullah Toprak (Türkiye)3.Murat Dağ (Türkiye)82 Kilogram1.Hasan Berk Kılıç (Türkiye)2.Jamal Esmaelikhatoonabad (İran)3.Szilvassy Erik (Macaristan)97 Kilogram1.Metehan Başar (Türkiye)2.Ahmadiyev Murad (Azerbaycan)3.Beytullah Kayışdağ (Türkiye)3.Levai Tamas (Macaristan)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor