Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi. Grekoromen stilde 55-63-72-82-97 kilogramda sporcular müsabakaya çıktı. Türkiye, İran, Macaristan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan yaklaşık 250 sporcunun katıldığı turnuvada, 55 kilogramda madalya kazanan sporculara Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu takdim etti.