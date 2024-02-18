Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi. Yarışta kadınlarda Alina Sarkulova birinci olurken, erkeklerde Dmyrtro Titarenko birinciliği elde etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları'nın son gününde C1 kategorisinde erkekler ve kadınlarda 65 sporcu mücadele etti.

Yarış sonunda kadınlarda Kazakistan'dan Alina Sarkulova birinci, Yunanistan'dan Eleftheria Giachou ikinci, Kazakistan'dan Tatyana Geneleva üçüncü oldu.

Erkeklerde Ukrayna'dan Dmyrtro Titarenko birinciliği, Kazakistan'dan Denis Sergiyenko ikinciliği ve Meksika'dan Amando Martinez Galvan üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ve yetkililer verdi.

Kaynak: AA / Spor

Antalya Alanya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU 2024 SON DAKİKA! Okullarda yaz tatili kaç gün olacak? MEB açıkladı! Filistin halkının toprak sattı mı? Filistinliler tarihte hiç toprak sattı mı? Survivor Mustafa Kemal kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? İrfan Değirmenci nereden aday? İrfan Değirmenci hangi partiden, nerenin adayı oldu 2024? 24 ŞUBAT KANDİL Mİ? 24 Şubat Cumartesi günü ne kandili, hangi kandil? 2024 dini günler takvimi! Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS maçı bitti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var? 18 Şubat İnstagram ne oldu? ÜMRANIYESPOR – EYÜPSPOR CANLI: Ümraniyespor – Eyüpspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Eyüpspor canlı yayın linki! ANKARAGÜCÜ – GALATASARAY CANLI: Ankaragücü – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Galatasaray canlı yayın linki! Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Gürhan Albayrak kimdir? Gürhan Albayrak hayatı ve biyografisi! Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor? New Balance hangi ülkenin? New Balance boykot listesinde var mı, israil malı mı? New Balance nerede üretiliyor? Fenerbahçe Beko şampiyon mu oldu? Fenerbahçe Beko ne şampiyonu oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title