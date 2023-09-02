Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası ve TUGEV iş birliği ile düzenlenen 27 ülkeden bin 350 sporcunun katıldığı Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler ödüllendirildi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı yetişmelerini sağlayacak sportif etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Satrançta olduğu gibi diğer spor dallarında da ses getiren turnuvalara İnşallah ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz' dedi.

27 farklı ülkeden sporcuların katıldığı turnuvada 48'i ünvanlı sporcu olmak üzere bin 350 sporcu 8 ayrı kategoride mücadele etti. Maçın ardından Atatürk Çağdaş Yaşam ve Çok Programlı Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara toplam 334 bin TL ödül verildi.

TURAN: ŞAMPİYONLUK ELDE EDEN TÜM SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'Fatih'imiz 1 hafta boyunca satranca gönül verenlerin buluşma adresi oldu. Bu salon heyecan verici mücadelelere şahitlik etti. Gençlerimiz için oldukça yararlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Satranç yaşı olmayan ve 7'den 77'ye her yaş grubunda insanın yapabileceği bir spor. 8 kategori üzerinden gerçekleşen turnuvamıza 27 farklı ülkeden bin 350'ye yakın sporcu katıldı. Üstün efor sarfederek dereceye giren bütün satranç oyuncularımıza ve şampiyonluk elde eden tüm sporcularımızı kutluyorum. İnşallah böyle büyük bir turnuvaya ilk kez katılan sporcularımıza için de iyi bir deneyim olmuştur. Biz Fatih Belediyesi olarak gençlerimizin fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı yetişmelerini sağlayacak sportif etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Satrançta olduğu gibi diğer spor dallarında da ses getiren turnuvalara İnşallah ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz' dedi.

RASULOV: 11 YAŞIMDAN BERİ SATRANÇ İLE İLGİLENİYORUM

Turnuvada A kategorisinde yarışarak 1'inci olan Azerbaycanlı Vugar Rasulov (32), 'Birinci olduğum için çok mutluyum. Bu turnuvaya ilk defa katılıyorum. Böyle turnuvaların daha çok olması Türkiye satrancı açısından çok önemli. Normalde her maç zordu ancak özellikle 7-8'nci turlar daha zordu. O maçları kazandıktan sonra daha rahat bir şekilde son maça girdim ve şampiyon oldum. 11 yaşımdan beri satranç ile ilgileniyorum. Çok zor bir spor, oynayanlara daha sabırlı olmalarını ve çalışmalarını öneriyorum' diye konuştu.

'TURNUVANIN BİZİM İÇİN AYRI BİR ZORLUĞU YOK'

Görme engelliler kategorisinde 2'nci olan Selim Altunok (60), 'Yaklaşık 45 yıldır satranç oynuyorum. Bu çok güzel bir turnuva. Bin 300'den fazla insanın satranç oynadığı bir turnuva. Artık geleneksel hale geldi. Bu turnuvaya her yıl katılmaya çalışıyorum. Bu sene de oynayıp 9 maçtan 5 buçuk puan aldım. Bundan dolayı mutluyum. Turnuvanın bizim için ayrı bir zorluğu yok. Çünkü her türlü tedbir alınıyor. Görme engelli sporcular için hakemler tarafından gerekli ayarlamalar yapılıyor. Bizler kendi özel kabartma tahtalarımızda oynuyoruz. Rakiplerimiz normal tahtada oynuyor. Biz hamlelerimizi onlara söylüyoruz onlarda bize söylüyor. Turnuva boyunca hiçbir sıkıntı çıkmadı' ifadelerini kullandı.

'EŞİT KOŞULLARDA YAPABİLDİĞİMİZ TEK SPOR'

Selim Altunok'un ikizi Kerim Altunok da görme engeliler kategorisinde üçüncü olduğunu ifade ederek, 'Satranç sporu 7'den 70'e her yaş itibarıyla yapılabilen engelli, engelsiz olarak bütün bireylerin katılabildiği bir spor. Biz de bu yarışmaya görme engelli sporcu olarak katıldık ama belki de satranç gören arkadaşlarla hemen hemen eşit koşullarda yapabildiğimiz tek spor. O yüzden bu organizasyonun içerisinde olmak çok keyifliydi' dedi.