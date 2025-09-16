Haberler

Ülkemizi EuroBasket'te finale taşıyan yıldız A Milli Takım'ı bıraktı

Ülkemizi EuroBasket'te finale taşıyan yıldız A Milli Takım'ı bıraktı
Anadolu Efes'in milli yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı'ndan ayrıldığını duyurdu. Larkin, 7 yıldır görev yaptığı A Milli Takım'dan ayrılma kararını sosyal medya hesabından duyurdu. EuroBasket 2025'te Almanya'ya karşı gümüş madalya kazanan takımda dikkat çeken isim olan Larkin, duygusal bir mesajla milli formayı bıraktığını açıkladı.

Eurobasket'te Almanya'ya kaybederek ikinci olan A Milli Takım yurda döndü. Son 7 yıldır Türk Milli Takımı'nda görev alan Shane Larkin, sosyal medya hesabında yaptığı duyuru ile milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

TURNUVAYA DAMGA VURDU

Eurobasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızda, performansıyla dikkat çeken oyun kurucu Shane Larkin, turnuva sonrası duygusal bir mesaj paylaştı.

A MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI

Instagram hesabından yaptığı açıklamada duygularını dile getiren Larkin, 7 yıl önce Türkiye'ye geliş sürecinden, milli formayı taşımanın kendisi için ne anlama geldiğine kadar birçok noktaya değindi.

İşte Larkin'in yayınladığı o mesaj:

"7 yıl önce hiçbir beklentim olmadan Türkiye'de oynamak için sözleşme imzaladım. O zamanlar burası, sevdiğim oyunu oynamaya devam edebileceğim başka bir yerdi. Ve şimdi, 7 yıl sonra, burası gerçekten benim ikinci evim gibi geliyor.

Beni kabul ettiğiniz ve desteklediğiniz için kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar minnettarım. Altın madalya kazanma hedefimize ulaşamasak da tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, madalyadan daha büyük bir ödül gibi geliyor.

Takım arkadaşlarıma, antrenör kadrosuna, yönetime, bu yolculukta rol oynayan herkese minnettarım. Milli takım forması giyip göğsümde Türkiye yazan forma ile oynamak benim için onur ve ayrıcalıktı. Her zaman ve sonsuza kadar sizden biri olacağım. Sizi tüm kalbimle seviyorum. Teşekkürler Türkiye."

