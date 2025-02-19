Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi yabancı ve dünya çapında bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

İşte gündemdeki ve atanması muhtemel yabancı hakemler;

SLAVKO VINCIC - SLOVENYA

Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak. Vincic, şu anda derbi için TFF'nin favorisi konumunda yer alıyor.

GALATASARAY İSTEMİYOR

Öte yandan Galatasaray cephesi ise Acun Ilıcalı ile yakın ilişkileri bulunduğunu iddia ettiği Vincic'in görev almasını istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor kulübünün bulunduğu kentte doğan Vincic'in tarafsız olmayacağı görüşünde.

ISTVAN KOVACS - ROMANYA

Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. Euro2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.

CLEMENT TURPIN - FRANSA

2010 yılında FIFA kokartı takmaya başlayan ve 2012'den beri UEFA Elit Hakemi olan 42 yaşındaki Turoin, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda görev aldı. Fransa Futbol Federasyonu, son yıllarda sürekli olarak 'Yılın Hakemi' seçti. 2021 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çaldı. EURO 2024'te görev aldı. 2020 yılında Levski Sofya ve Slavia Sofya derbisinde düdük çaldı.

SZYMON MARCINIAK - POLONYA

IFFHS tarafından 2023 ve 2024'te dünyanın en iyi hakemi seçilen Marciniak, derbiyi yönetmeye sıcak baktığını daha önce iki kez dile getirdi. 2009'da profesyonel hakemliğe başlayan ve 2011'den beri FIFA kokartı taşıyan Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde ve İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı.