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UEFA Uluslar Ligi play-out

AA - Fatih Erel - Spor
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UEFA Uluslar Ligi play-out

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-23 sezonunda en alt lige düşecek takımların belirleneceği ve ilk kez düzenlenen play-out turnuvası sonrasında Kazakistan, C Ligi'nde kalırken, Moldova ise D Ligi'ne düştü.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-23 sezonunda en alt lige düşecek takımların belirleneceği ve ilk kez düzenlenen play-out turnuvası sonrasında Kazakistan, C Ligi'nde kalırken, Moldova ise D Ligi'ne düştü.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Kazakistan, evinde başkent Nur–Sultan'daki Astana Arena'da oynanan ve uzatmalara giden rövanş maçını 1-0 yenik tamamladı ve karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarını 5-4 önde tamamlayan Kazakistan, C Ligi'nde kalırken Moldova ise, D Ligi'ne düştü.

Bu akşam oynanacak Güney Kıbrıs-Estonya karşılaşmasının ardından bir takım daha D Ligi'ne düşecek.

AA / Fatih Erel - Spor

Kazakistan, Moldova, UEFA, Spor, Haberler

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