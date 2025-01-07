UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde hedefe emin adımlarla ilerlerken Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonuna ait resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

UEFA'DAN YUNUS AKGÜN PAYLAŞIMI

Bu sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan ve aynı zamanda da Avrupa'da gol krallığında lider durumda bulunan Yunus Akgün'ün gol sevincinde kulağını arkaya doğru gösterdiği bir fotoğrafı paylaşan resmi hesap, açıklama kısmında da "Yenilmez ve Türkiye Süper Ligi'nin zirvesinde" ifadelerine yer verdi.

TEPKİLER EN-NESYRİ PAYLAŞIMI YAPTIRDI

Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı, gelen tepkiler sonrası kısa sürede Hatayspor karşısında 2 gol birden atan En-Nesyri'nin de fotoğrafını paylaştı.