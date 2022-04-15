UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi

Uefa Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu. Rangers ile Braga arasında oynanan maç ise uzatmalara gitti.

Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eleyen İspanya'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, 1-1'in rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a sahasında 3 - 2 yenilerek kupaya veda etti. Eintracht Frankfurt ise yoluna yarı finalde devam edecek.

Çeyrek final rövanşında tamamlanan maçlar ve sonuçları şöyle;

Demirören Haber Ajansı / Spor