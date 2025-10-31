UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
0:00/0:00
UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı. 2029 UEFA Avrupa Ligi finali ev sahipliği için Ankara 19 Mayıs Stadyumu, 2029 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu aday gösterildi.
- Türkiye, 2029 UEFA Avrupa Ligi finali için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nu aday gösterdi.
- Türkiye, 2029 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ı aday gösterdi.
- UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyecek.
UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı.
TÜRKİYE'DEN 2 STADYUM DEV FİNALLERE ADAY
UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyeceklerini duyurdu. Türkiye, 2029 UEFA Avrupa Ligi finali ev sahipliği için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nu; 2029 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ı aday gösterdi.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYI: ANKARA 19 MAYIS STADI
2028 YILI:
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes
- İtalya: Juventus Stadyumu
- Romanya: National Arena
- Sırbistan: Belgrad Stadyumu
2029 YILI:
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes
- Italya: Turin, Juventus Stadium
- Romanya: Bucharest, National Arena
- Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ EV SAHİBİ ADAYI: RAMS PARK STADYUMU
2028 YILI:
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais
- İspanya: San Mames Stadyumu
- İsviçre: St. Jakob Park
- Türkiye: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu
2029 YILI:
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais
- İrlanda: Dublin Arena
- İsviçre: St. Jakob-Park
- Galler: Cardiff Ulusal Stadyumu
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI
2028 YILI:
- Almanya: Allianz Arena
2029 YILI:
- İngiltere: Wembley
- İspanya: BCamp Nou
UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI
2028 YILI:
- Fransa: Stade Pierre-Mauroy
- Macaristan: Puskás Aréna
- İtalya: Juventus Stadyumu
- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu
- Polonya: Arena Gdansk
2029 YILI:
- Finlandiya: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium
- Fransa: Stade Pierre-Mauroy
- Macaristan: Puskás Aréna
- İtalya: Juventus Stadyumu
- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu
- Polonya: Arena Gdansk