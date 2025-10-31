UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı.

TÜRKİYE'DEN 2 STADYUM DEV FİNALLERE ADAY

UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyeceklerini duyurdu. Türkiye, 2029 UEFA Avrupa Ligi finali ev sahipliği için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nu; 2029 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ı aday gösterdi.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYI: ANKARA 19 MAYIS STADI

2028 YILI:

Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes

İtalya: Juventus Stadyumu

Romanya: National Arena

Sırbistan: Belgrad Stadyumu

2029 YILI:

Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes

Italya: Turin, Juventus Stadium

Romanya: Bucharest, National Arena

Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ EV SAHİBİ ADAYI: RAMS PARK STADYUMU

2028 YILI:

Fransa: Parc Olympique Lyonnais

İspanya: San Mames Stadyumu

İsviçre: St. Jakob Park

Türkiye: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu

2029 YILI:

Fransa: Parc Olympique Lyonnais

İrlanda: Dublin Arena

İsviçre: St. Jakob-Park

Galler: Cardiff Ulusal Stadyumu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI

2028 YILI:

Almanya: Allianz Arena

2029 YILI:

İngiltere: Wembley

İspanya: BCamp Nou

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI

2028 YILI:

Fransa: Stade Pierre-Mauroy

Macaristan: Puskás Aréna

İtalya: Juventus Stadyumu

Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu

Polonya: Arena Gdansk

2029 YILI: