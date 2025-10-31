Haberler

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı. 2029 UEFA Avrupa Ligi finali ev sahipliği için Ankara 19 Mayıs Stadyumu, 2029 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu aday gösterildi.

  • Türkiye, 2029 UEFA Avrupa Ligi finali için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nu aday gösterdi.
  • Türkiye, 2029 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ı aday gösterdi.
  • UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyecek.

UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı.

TÜRKİYE'DEN 2 STADYUM DEV FİNALLERE ADAY

UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyeceklerini duyurdu. Türkiye, 2029 UEFA Avrupa Ligi finali ev sahipliği için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nu; 2029 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ı aday gösterdi.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYI: ANKARA 19 MAYIS STADI

2028 YILI:

  • Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes
  • İtalya: Juventus Stadyumu
  • Romanya: National Arena
  • Sırbistan: Belgrad Stadyumu

2029 YILI:

  • Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes
  • Italya: Turin, Juventus Stadium
  • Romanya: Bucharest, National Arena
  • Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ EV SAHİBİ ADAYI: RAMS PARK STADYUMU

2028 YILI:

  • Fransa: Parc Olympique Lyonnais
  • İspanya: San Mames Stadyumu
  • İsviçre: St. Jakob Park
  • Türkiye: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu

2029 YILI:

  • Fransa: Parc Olympique Lyonnais
  • İrlanda: Dublin Arena
  • İsviçre: St. Jakob-Park
  • Galler: Cardiff Ulusal Stadyumu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI

2028 YILI:

  • Almanya: Allianz Arena

2029 YILI:

  • İngiltere: Wembley
  • İspanya: BCamp Nou

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI

2028 YILI:

  • Fransa: Stade Pierre-Mauroy
  • Macaristan: Puskás Aréna
  • İtalya: Juventus Stadyumu
  • Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu
  • Polonya: Arena Gdansk

2029 YILI:

  • Finlandiya: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium
  • Fransa: Stade Pierre-Mauroy
  • Macaristan: Puskás Aréna
  • İtalya: Juventus Stadyumu
  • Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu
  • Polonya: Arena Gdansk
500

