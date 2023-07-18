U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazanan Milli Sporcular Yurda Döndü

12-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak rekor kıran milli sporcular yurda döndü. Şampiyon sporcuların hedefi 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmak.

Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı (U23) Şampiyonası'nı Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak rekor kırdı. Helsinki'den kalkan uçakla gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen sporculara Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da eşlik etti. Sporcular kapıdan çıkışta atletizm federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanırken, sporcuların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Türk atletizminin yükselen bir ivme yakaladığına dikkat çeken Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yaptığı açıklamada, "Türkiye Atletizm Federasyonu olarak öncelikle bütün kulüplerimize, bütün camiamıza, şampiyonlarımıza, bütün yarışan sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her geçen gün yükselen ivmesiyle Türkiye atletizmi hem Avrupa'da hem dünyadaki yerini pekiştirerek devam ediyor. Bugün U23 Şampiyonası'nda çocuklarımız 6 tane madalya aldılar. 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya ile tarihimizdeki en yüksek madalya sayısına ulaştık. Buradaki en önemli etkenlerden birisi, daha önce kazanmadığımız branşları kazanıp diğer branşlarda da ona göre madalya alarak buradan çıktık ve takımımızın tamamı son 8 yılın emeğin karşılığı olan altyapıdan gelen çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Hepsinin olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. 2024 Paris yolunda emin adımlarla yürüyen Atletizm Federasyonu inşallah koleksiyonunda eksik olan altın madalyasını da Paris'te alarak Türk atletizmini zirveye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Hedef olimpiyatlarda altın madalya"

Atletizm branşının hedefleriyle ilgili de konuşan Çintimar, şunları söyledi: "İstikbal anlamında tam hedef noktasında gittiğimizi söyleyebilirim. Alınan sonuçları üst üste koyduğunuz zaman hedefe doğru emin adımlarla yürüyen bir atletizm camiası var. İnşallah bu hedefi hep birlikte tutturacağız. Bütün camia bu anlamda kenetlendi. Hedef olimpiyatlarda altın madalya."

İsmail Nezir: "Bütün Avrupa'ya Türkiye'nin atletizmde var olduğunu kanıtlamış olduk"

Şampiyonada 400 metre engelli kategorisinde 49.19'luk derecesi ile Avrupa şampiyonu olan İsmail Nezir ise, "Bizim için çok güzel bir şampiyona oldu. Türkiye adına rekor bir madalya ile döndük. Bu çok değerli, çok özel bir şey. 400 metre engellide iki tane Dünya şampiyonu; Berke ile birlikte madalya aldık. Bütün Avrupa'ya Türkiye'nin atletizmde var olduğunu kanıtlamış olduk. Bu bizim için çok değerliydi, çok özel bir andı. Ardından 4 x 400'de ikinci olarak, iyi bir bayrak takımımız olduğunu ve bir şeyler başarmış olduğunu göstermiş olduk. Altın madalya ile dönmek çok gurur verici ve çok özel bir şey" dedi.

Ali Eren Ünlü : "Olimpiyatlara gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Yüksek atlama kategorisinde 2.22'lik derecesi ile birinci olarak altın madalyanın sahibi olan Ali Eren Ünlü, "Çok mutluyuz. Takım olarak büyük başarılar sergilediğimize inanıyorum, çok güzel dereceler çıkarttık. Ülkemi temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Sıkı çalışmaya ve büyük liglerde aynı şekilde ülkemi temsil etmeye çalışıyorum. Seneye Olimpiyat senesi, sezonu bir an önce erken kapatıp, erkenden çalışmalara başlayıp olimpiyatlara gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Özlem Becerek: "3 ay antrenmanla ikinciliği elde ettim"

U23 Avrupa Şampiyonası'nda disk atma kategorisinde 55.38'lik derecesi ile Avrupa ikincisi olarak Türkiye'ye gümüş madalya ile dönen Özlem Berecek ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

"6 ay süren bir sakatlığım vardı. Onun üzerine ikinci olmak benim için çok büyük bir başarıydı. Normalde favori olarak gözüküyordum, en iyi derece bendeydi. Yarışta sakatlıktan dolayı biraz olumsuzluklar ikinciliği elde etmeme sebep oldu. Yine de çok mutluyum, sakatlıktan sonra 3 ay antrenmanla ikinciliği elde ettim. Yine de çok güzel duydu. Altyapımız çok iyi gelişiyor. 2024 Paris Olimpiyatları için hepimiz çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah orada da güzel dereceler sergileyeceğiz."

Sporcular, teknik heyet ve federasyon yönetimi daha sonra toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL