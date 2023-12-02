Tuzlaspor Bandırmaspor maçında galibiyeti kaçırdı

- Gürkan Kocabıyık: "Son saniyelerde yediğimiz gol bizi üzdü"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Bandırmaspor maçında galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor evinde mücadele ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Maç sonu istemediğimiz şekilde bitti. Son saniyelerde yediğimiz gol bizi üzdü. Kazanmayı çok istedik. Çok iyi mücadele ettik. Takım olarak tüm oyuncular iyi mücadele etti. Bizim için olumlu tarafı bu. Hak ettiğimiz maçtı. 3 penaltının 2'sini kaçırdık. Futbolda oluyor. Bu durumdayken iyi oynadığımız maçı bu sonuçla bitirmek bizim adımıza üzücü. Durumumuz itibarıyla 3 puan alsaydık iyi olacaktı. Önümüzdeki maç umarım telafi ederim" şeklinde konuştu.