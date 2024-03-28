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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2023'ü başarılarla kapattı

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını, 2024'te de ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu yönetim kurulu Ankara'da iftarda buluştu.

Akyüz, iftarın ardından yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini belirterek, "Burada bir durum değerlendirmesi yapacağız, 2023 yılını çok büyük başarılarla kapattık. 2023 yılında federasyon olarak Türkiye'de Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık ve takım halinde çok büyük bir rekor kırdık. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk, geçen sene 472 madalya aldık. Onun öncesinde Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda sporcularımız 14'ü altın olmak üzere 26 madalya kazandılar ve yine orada da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiler." diye konuştu.

Çin'de 22-26 Nisan tarihlerinde bir nevi dünya şampiyonasının yapılacağını, milli takımı bu organizasyona göndereceklerini belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl sonu değerlendirmesinde 2023 yılında 1048 madalya ile en fazla madalya alan ikinci federasyon olduk. En büyük başarı elde eden federasyon unvanını elde ettik. 2024 yılına Yalova'da 4 bin sporcuyla büyük bir katılımla Türkiye Şampiyonası ile faaliyetlerimize başladık. Şimdi uluslararası dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlık yapmak üzere takımları oluşturuyoruz. Çin'deki şampiyonaya katılacağız, akabinde İsveç'te yapılacak 2024 Avrupa Şampiyonası'na yine takım oluşturduk. Bunların çalışmalarına başladık. Dünya gençler şampiyonası var. Uluslararası açık Balkan Şampiyonaları'nı da Türkiye'de tertip edeceğiz inşallah."

Akyüz, federasyonlarının sporla birlikte toplumsal meselelerde de bir tavır ortaya koyduğunu belirterek, "31 Mart yerel seçimleri için de biz tavrımızı ortaya koyduk. Sitemizde de bunu açık bir şekilde yayınladık. İstiyoruz ki ülkemiz ehil insanlar tarafından yönetilsin, şehirlerimiz ehil ellerde olsun ve hizmetler yapılsın. Bu konuda da görüşümüzü açıkça beyan ediyoruz. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz, bunu yapmada da bir beis yoktur, tarafsızlık bir yol değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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