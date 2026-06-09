Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda! İşte rakipler ve kritik maç takvimi

Yirmi dört yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türkiye, turnuvada D Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri; Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden ABD.

Türkiye turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın ikinci rakibi ise Paraguay.

Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de ABD'nin Santa Clara (San Francisco Bay Area) kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynanacak.

Güney Amerika temsilcisi Paraguay, 16 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandı.

Paraguay, dokuzuncu kez Dünya Kupası'na katılıyor. Bugüne kadar turnuvadaki en büyük başarısı 2010'da çeyrek finale kalmasıydı.

Daha önce katıldığı son Dünya Kupası'nda 16 yıl önce şampiyon İspanya'ya 1-0 yenilerek elenen Paraguay; 1986, 1998 ve 2002'de de son 16 turuna kalmıştı.

Paraguay halen FIFA'nın dünya sıralamasında 40. sırada.

Teknik direktörü Arjantinli Gustavo Alfaro

Paraguay'ın teknik direktörü, eski Arjantinli futbolcu Gustavo Alvaro.

Altmış üç yaşındaki Alvaro, kariyeri boyunca Güney Amerika'da birçok kulüp takımının yanı sıra bir dönem Ekvador Milli Takımı'nda da görev yaptı.

2019'da Arjantin'de ülkenin köklü kulüplerinden Boca Juniors ile lig şampiyonluğu yaşadı, 2007'de de Arsenal de Sarandí ile Copa Sudamericana Kupası'nı kazanmıştı.

Dört Dünya Kupası'nda Kolombiya televizyonunda yorumculuk yapan Alvaro, 2022'deki turnuvada Ekvador'un teknik direktörüydü.

Ekvador turnuvada dört puanla grup üçüncüsü olmuş ve elenmişti.

Arjantin ve Brezilya'yı yendi

Paraguay, Gustavo Alvaro yönetiminde Güney Amerika elemelerinde 10 takım arasında altıncı sırada yer alarak, play-off oynamadan Dünya Kupası bileti aldı.

Elemelerde ilk altı maçta sadece bir gol atan Paraguay, iki yıl önce Gustavo Alfaro'nun göreve getirilmesi sonrası 12 maçta sadece bir yenilgi alarak turnuvaya katılmayı başardı.

Takımın Ekvador ile golsüz berabere kalarak bitime bir maç kala Dünya Kupası'nı garantilemesinin ardından Devlet Başkanı Santiago Peña ülkede resmi tatil ilan etmişti.

Paraguay'un elemelerde yendiği takımlar arasında son dünya şampiyonu Arjantin ve Dünya Kupası'nı beş kez kazanan Brezilya da var.

'Doğrudan hız' açısından zirvede

Paraguay'ın güçlü yanlarının başında takım savunmasını çok iyi yapması geliyor.

Öyle ki Güney Amerika elemelerinde 18 maçta sadece 10 gol yediler. Bu klasmanda, sadece beş gol yiyen Ekvador'un ardından, son dünya şampiyonu Arjantin'le birlikte ikinci sırada yer aldılar.

Sahada 4-2-3-1 düzeniyle oynayan Paraguay, oturmuş bir dörtlü savunma hattına sahip.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Sunderland'den Omar Alderete ile Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden Palmeiras'tan Gustavo Gómez, merkezde etkili bir ikili oluşturuyor.

Paraguay'un oyun tarzı tamamen pragmatik. Sıkı savunma yaparak ve etkili kontra ataklara yoğunlaşarak sonuç almaya çalışıyorlar.

Güney Amerika elemelerinde ortalama %37 ile en düşük topa sahip olma oranına sahip takım Paraguay'dı.

Paraguay, kıta elemelerde "doğrudan hız" (topun rakip kaleye doğru ne kadar hızlı ilerlediğini ölçen bir veri) açısından tüm takımlar arasında en yüksek değere ulaştı.

Teknik direktör Gustavo Alfaro, takımının gelişiminin anahtarının zihniyet değişimi olduğunu söylüyor.

Alfaro, Brezilya galibiyeti sonrası, "Tek yapmam gereken ağacı biraz sallamaktı. Böylece örümcekler döküldü ve ağacın aslında meyve dolu olduğunu fark ettik" demişti.

Elemelerde altı farklı kaleci

Paraguay'ın sorularının başında ise zor gol atması ve çok iyi bir kaleciye sahip olmaması geliyor.

Güney Amerika elemelerinde maç başına gol ortalaması 0,78'de kalan Paraguay, 18 maçın dokuzunda fileleri havalandıramadı. Attığı 14 golün sadece dokuzu akan oyundan geldi.

Paraguay, 2010'daki son Dünya Kupası'nda Roque Santa Cruz, Oscar Cardozo ve Lucas Barrios gibi üç üst düzey santrfora sahipti. Elindeki mevcut seçenekler ise bunun oldukça gerisinde.

Özellikle de takımın kilit oyuncusu Julio Enciso tam olarak hazır değilse gol atmak belirgin bir sorun.

Paraguay'ın kaleci pozisyonu da problemli zira elemelerde altı farklı isim kaleye geçti.

Julio Enciso'nun sakatlığı büyük sorun

Gelelim Paraguay'ın önemli oyuncularına.

ABD'de Atlanta United takımının forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyncusu Miguel Almirón, Paraguay için kritik bir isim.

Performansı uzun süre eleştirilen Almirón, daha sonra Güney Amerika elemelerinde Paraguay'ın başarısında önemli rol oynadı.

Daha önce İngiltere Premier Ligi'nde Newcastle United'da da forma giyen Almirón, eleme maçlarında 82 kez top kazandı ve 23 gol pozisyonu yarattı.

Almirón, bu iki klasmanda da Paraguay'ın en etkili oyuncusu oldu. Ancak takımının Dünya Kupası'nda etkili olması için onun da gol katkısını artırması gerekiyor.

Aynı durum, gol sayısı az olsa da sık sık uzak mesafeden çektiği şutlarla dikkat çeken eski Brighton & Hove Albion forveti Julio Enciso için de geçerli.

Transfermark'a göre piyasa değeri 25 milyon euro olan Enciso bu sezon Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 12 gol attı ve kariyer rekorunu kırdı.

Ancak Enciso, Paraguay'ın Nikaragua ile oynadığı son hazırlık maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle gözyaşları içinde oyundan çıktı.

Paraguay'ın Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD'ye oynayacağı ilk grup maçında forma giyip giymeceği belirsiz.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Brighton & Hove Albion'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Diego Gómez de bu sezon çift haneli gol sayısına ulaştı.

Kulübünde ve milli takımda sık sık kanatta da kullanılan, iki yönlü orta saha oyuncusu Nisan ayında dizinden sakatlanmış, bu durum Paraguay'ın teknik ekibini endişelendirmişti.

Ancak sakatlığının ilk düşünüldüğü kadar ciddi olmadığı anlaşılan Gómez, sezonun son maçında sahalara döndü.

Paraguay'dan bahsederken Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen sol beki Junior Alonso'ya da değinmek gerek.

Alonso, CIES Futbol Gözlemevi'nin araştırmasına göre, 2025 yılında kulüp ve milli takım formasıyla toplam 6 bin 36 dakika sahada kalarak dünyadaki tüm saha oyuncuları arasında en fazla süre alan isim olmuştu.